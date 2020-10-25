منطق التاريخ وثورة الجوع والغضب التشرينية - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/25 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ظهور الحركة الشبابية الآن في العراق ظاهرة فرضتها حتمية التاريخ ولدت من رحم التناقضات للشعب العراقي نتيجة المتراكمات السلبية بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 2003 وخلقت بيئة فاسدة تراكمت سلبياتها خلال سبعة عشر عاماً من الحكم أفرزت المحاصصة الطائفية والفساد الإداري والبطالة والجوع والفقر والحرمان ...



الخ.



إن هذه الإفرازات مرتبطة فيما بينها ويكيف بعضها البعض الآخر بصورة متبادل ......





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