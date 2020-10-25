مقتل فتى فلسطيني باعتداء قوات الاحتلال عليه في الضفة

2020/10/25 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل فتى فلسطيني اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات العدو الصهيوني عليه بأعقاب البنادق على طريق رام الله نابلس بالضفة الغربية.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مدير مجمع فلسطين الطبي احمد البيتاوي، قوله: إن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) وهو من قرية ياما جنوب نابلس قتل نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وليس بالرصاص، والاعتداء تم من قبل جنود العدو في اعقاب ملاحقتهم لسيارة كان يستقلها الشاب.وبحسب البيتاوي فإن طواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تلقت اتصالاً من قوات الاحتلال بوجود شاب مصاب بالقرب من بلدة ترمسعيا قرب رام الله، وعندما وصلت الطواقم الطبية حاولت إجراء إنعاش لقلب الفتى، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله الطبي.



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