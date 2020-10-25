2020/10/25 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة باسعار صرف الدولار التقريبة في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (25 تشرين الأول 2020).



اسعار مكاتب الصيرفة تقريبي: سعر بيع الدولار 125,500 سعر شراء الدولار 124,500 وكانت أسعار الصرف يوم أمس السبت (24 تشرين الأول 2020)، كالتالي: السعر في بورصة الكفاح 124,900 —————- السعر في الصيرفات ( تقريبي […]

التدوينة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الذكرى الأولى لثورة تشرين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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