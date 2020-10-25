البصرة تستعد لانتاج “حصة الأسد” من الغاز العراقي ضمن مشروع ضخم

2020/10/25 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ضمن الحراك العراقي لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط، والنية إلى رفع الانتاج لمليار و200 مليون مقمق اضافي من الغاز خلال 3 سنوات، تستعد محافظة البصرة للبدء قريباً في بناء أضخم أبراج تجزئة الغاز الطبيعي في البلاد في مشروع معمل أرطاوي شمال غرب المحافظة، بطاقة تصل الى 400 مليون قدم مكعب قياسي يومي يتوقع انتاجها في أواخر العام 2022.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريحات صحافية، إنه “سيطلق «قريباً»إشارة للبدء في أعمال نصب البرج (تجزئة) ضمن مشاريع شركة غاز البصرة لاستثمار الغاز المصحاب لإنتاج النفط الخام في حقول تراخيص كبريات شركات الخدمة النفطية العالمية في(غرب القرنة 1 شركة اكسون موبيل الأميركية، وحقل الزبير شركة ايني الايطالية، وحقل الرميلة شركة بي بي البريطانية)”.

وبين الوزير أن “معدة البرج في المشروع التي تزن أكثر من 600 طن وبارتفاع 52م؛ تعد الجزء الأساس والأكبر والأضخم في عملية الانتاج بين معدات معمل غاز البصرة للمرحلتين الأولى والثانية، وباستخدام التقنية الحديثة لفصل السوائل وبطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يومي لكل مرحلة RCD”.

ونبه وزير النفط، الى إن “مشاريع استثمار الغاز المـصـاحـب لإنتاج مليار و200 مليون قدم مكعب إضافي للتخلص من حرق الغاز الطبيعي، تتم مـن خــلال تنفيذ مشروع اسـتـثـمـار الــغــاز المــصــاحــب فــي مـعـمـل معالجة الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يومي، وحقل الحلفاية فـي محافظة ميسان لاستثمار 300 مليون قدم مكعب، ومــن المـؤمـل أن ينتهي المـشـروعـان نهاية العام 2022، إضافة الى مشروع أرطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مليون قدم مكعب، ومشروع ارطـاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مليون قدم مكعب، وينجزان بحلول العام 2023”.

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