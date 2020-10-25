نائب يبين أسباب ارجاء التصويت على دوائر نينوى وكركوك

2020/10/25 | 10:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد.ارجع النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأحد، سبب اعلان تأجيل التصويت بشأن محافظتي كركوك ونينوى لوجود اختلاف كبير على الية تقسيم الدوائر فيها نتيجة التنوع الاثني في المحافظتين ، مبينا أن البعض حاول توزيع الدوائر وفق امزجة سياسية .وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سبب تاجيل الدوائر الانتخابية المتعددة في محافظتي كركوك ونينوى إلى جسلة الغد من اجل مراعاة المكونات الأخرى”.وأضاف أن “تقسيم الدوائر يجب ان يكون وفق ارادة شعبية وليس وفق ارادة حزبية وان يكون التقسيم وفق التجاور السكاني المناطقي”، مشيرا إلى أن “البعض حاول تمرير الدوائر الانتخابية المتعددة لمحافظتي كركوك ونينوى وفق أهواء وامزجة سياسية”.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، امس السبت، على الدوائر الانتخابية ل 16 وتأجيل نينوى وكركوك إلى جلسة الغد الاثنين كحد أقصى.



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