المباشرة باكساء جسر النصر في ذي قار تمهيداً لافتتاحة

2020/10/25 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وبإشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإكساء جسر النصر في محافظة ذي قار، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، إنه" بإشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باشرت ملاكات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإكساء جسر النصر في محافظة ذي قار، تمهيداً لافتتاحه خلال ايام".

واوضح مجيد أن" عملية تأهيل وإكساء طريق آل بدير - الفجر، مستمرة ووصلت إلى مراحلها النهائية".

واضاف ، أن" الإجراءات جاءت تنفيذاً لما ورد في قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للإسراع بحسم مشاريع البنى التحتية والخدمية والصحية والتربوية في المحافظة".

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