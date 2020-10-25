"داخل وخارج إيران".. محامون يتبرعون بالدفاع عن "فتاة عبادان"

2020/10/25 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، استعداد عدد من المحامين بالدفاع عن الفتاة التي تعرضت لاعتداء من قبل عناصر أمن مصفاة عبادان.

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