مكتب القائد العام للقوات المسلحة يوجه نداءً الى المتظاهرين

2020/10/25 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير بالعاصمة بغداد كونها مؤمنة بالكامل.

وقال الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان: ندعو ابناءنا المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

واضاف: كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم.

وتابع رسول: كما أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

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