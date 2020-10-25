الرافدين يعلن عن تسهيلات للصيرفات في مزاد بيع الدولار

2020/10/25 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، الأحد، تقديم تسهيلات لشركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (25 تشرين الأول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان شركات الصيرفة قدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد ان اعلن المصرف عن اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار.

ودعا المصرف الشركات التي لم تتطلع على التعليمات مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات.

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