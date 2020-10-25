الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوجه رسالة إلى متظاهري التحرير

2020/10/25 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات ساحة التحرير في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، رسالة إلى متظاهري ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع توافد المئات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق تظاهرات تشرين.

وجاء في بيان رسول، نشر اليوم، 25 تشرين الاول 2020، "ندعو ابناءنا المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن أي حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

واضاف البيان ان "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد دعت في وقت سابق، المتظاهرين المشاركين في تظاهرة اليوم إلى الإلتزام بالسلمية، وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، إنه" في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي"، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات.

وتابع البيان ان"القوات الامنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة الى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الأمن".

ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق.

ر.إ

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