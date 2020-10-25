تحذيرات من بيع 30 ألف طن زيت طعام منتهي الصلاحية منذ 2009

2020/10/25 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مقرر لجنة النزاهة النيابية

عبدالامير المياحي عن الغموض بصفقة

الزيوت البالغة 30 الـف طـن والمـخـزنـة

بـأمـر قضائي في المـخـازن التموينية

التابعة لـوزارة الـتـجـارة

بـمـحـافـظـة الـبـصـرة مـنـذ عــا

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