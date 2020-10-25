مكتب القائد العام للقوات المسحلة يوجه نداءً للمتظاهرين بخصوص الاحتجاجات

2020/10/25 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب القائد العام للقوات المسلحة،

الأحد (25 تشرين الأول 2020)، نداءً إلى

المتظاهرين بشأن الذكرى الأولى

لاحتجاجات 25 تشرين.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء

يحيى رسول، في بيان صحفي "ندعو ابنا

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