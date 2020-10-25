2020/10/25 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلقت التظاهرات في البصرة، الأحد، بمسيرة موحدة حملت مطالب الاحتجاجات الأساسية وصور الضحايا.



وقال مراسل "ناس"، (25 تشرين الأول 2020)، إن التظاهرات تجددت في المدينة بمسيرة نظمتها حشود من المتظاهرين انطلقت من منطقة الجبيلة صوب ساحة اعتصام البحرية.

وأظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، رفع المحتجين لافتات وصور ضحايا الاحتجاجات، في أجواء من الهتافات الحماسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تبدأ تظاهراتها بمسيرة ’حماسية’ نحو ساحة الاعتصام (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تبدأ تظاهراتها بمسيرة ’حماسية’ نحو ساحة الاعتصام (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).