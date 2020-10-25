إغلاق الفنادق بسبب كورونا يكبد ميامي 3.3 مليارات دولار

2020/10/25 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تسبب إغلاق الفنادق والمطاعم في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا الأمريكية نتيجة جائحة كوفيد-19 في خسائر مباشرة وغير مباشرة بقيمة ثلاث مليارات و360 مليون دولار، دون احتساب 1.2 مليار دولار كرواتب فقدها العاملون في القطاع، وفقاً لدراسة صدرت عن جامعة فلوريدا الدولية.

وتقارن الدراسة، التي أجرتها مدرسة تشابلن للفندقة والإدارة السياحية التابعة لجامعة فلوريدا الدولية بالتعاون مع مكتب الزيارات والمؤتمرات في ميامي، بيانات تتعلق بالفترة بين مارس (آذار) وحتى أغسطس (آب) 2020 بنظيرتها لنفس المدة من 2019.

وخلص البحث إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كبدت الفنادق خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار والمطاعم خسائر قدرها 742 مليون دولار.

يضاف إلى ذلك خسائر غير مباشرة بقيمة 664.7 مليون دولار بسبب خفض الإنفاق في المواد الخام وإمدادات وخدمات أخرى من جانب الفنادق والمطاعم خلال المدة التي أغلقت خلالها بسبب تفشي عدوى الفيروس التاجي.

كما يضاف أيضاً 651.8 مليون دولار توقف العاملون بالقطاع الذين تم تسريحهم عن إنفاقها في منتجات وخدمات.

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