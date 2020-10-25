تشديد الإجراءات عند مداخل بغداد .. والناطق باسم الكاظمي للمحتجين: لا تخرجوا عن التحرير

2020/10/25 | 11:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] شددت الأجهزة الأمنية في بغداد، يوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

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