العمليات المشتركة: أكملنا نحو 75% من أعمال حفر الخندق الممتد على الحدود مع سوريا

2020/10/25 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار عمليات تأمين الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين ووقف عمليات التهريب.

وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في بيان، إن الحدود مع سوريا تعد من أخطر القواطع الحدودية في البلاد بسبب مسافتها الكبيرة، والتي تتخذها العصابات الإرهابية ممرات للتنقل بين العراق وسوريا، مشيرا إلى إكمال نحو خمسة وسبعين بالمئة من أعمال التحصينات ومنظومة المانع التي تتضمن حفر خندق بعرض ثلاثة أمتار مع ساتر ترابي وأسلاك معدنية رباعية، ومنظومة أبراج كونكريتية مزودة بكاميرات مراقبة، بتوجيه وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبجهد مشترك لوزارتي الدفاع والموارد المائية ومشاركة الحشد الشعبي.

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