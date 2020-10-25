2020/10/25 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول يصدر بيانا بشأن تظاهرات 25 تشرين

– الناطق باسم القائد العام يدعو المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد.

– الناطق باسم القائد العام يدعو إلى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة.

– الناطق باسم القائد العام يدعو إلى عدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية.

– الناطق باسم القائد العام: الأجهزة الأمنية لديها تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

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