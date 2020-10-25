2020/10/25 | 11:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنشر مفارز طبية خدمة لزائري الامام الحسن (ع) في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنشر مفارز طبية خدمة لزائري الامام الحسن (ع) في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).