اللواء رسول يدعو المتظاهرين لعدم التظاهر خارج ساحة التحرير

2020/10/25 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، الأحد، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير، في حين أشار إلى أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات "صارمة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وقال رسول، "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وأضاف رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".





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