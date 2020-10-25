«أمبرو» ترعى الكرة العراقية بـ2،2 مليون دولار لسنتين

2020/10/25 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت شركة أمبرو البرطانية للتجهيزات الرياضية، توقيعها عقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتجهيزه بالامور التقنية.

وقال مسؤول أمبرو في الشرق الاوسط، توم فونتي، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "بالنيابة عن امبرو، نحن فخورون ومتحمسون وسعداء للدخول في هذه الشراكة كمزود تقني لإتحاد كرة القدم العراقي".

وأشار الى أن الشركة ستزود "منتخب الرجال والنساء وفرق الشباب وحتى قسم كرة الصالات"، مبيناً "كجزء من الاتفاقية، ستزود امبر كرة القدم للدوري العراقي الممتاز ودوري الدرجة الاولى".

وأكد فونتي أن "قيمة الرعاية المقدمة الاجمالية هي 1،1 مليون دولار سنوياً والعقد لمدة سنتين".





وأعرب عن أمتنانه "لجميع الاطراف التي شاركت في تحقيق هذا الاتفاق"، لافتاً الى "لقد عملنا جميعاً وفقاً لجدول زمني ضيق للغاية وذهب الجميع الى ابعد من ذلك للوصول الى يومنا هذا".

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