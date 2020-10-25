الشمري : غدا سيمضي قانون الانتخابات بالاتفاق على الدوائر في نينوى وكركوك 

2020/10/25 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اليوم الاحد ، ان ماحصل امس في جلسة البرلمان نصر كبير للشعب وخطوة مهمة لاجراء الانتخابات بموعدها المعلن.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان : اعضاء البرلمان قالوا كلمتهم بالرغم من وجود بعض القوى التي ارادت العودة للنظام القديم وفق سانت ليغو .

واضاف الشمري ان : غدا سيكتمل بالتصويت على الدوائر لنينوى وكركوك من اجل الانتهاء من هيمنة بعض الكتل السياسية .



مبينا ان البرلمان حرر الناخب من ضغوطها.

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