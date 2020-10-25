صحفي اسرائيلي يستفز مشاعر العراقيين في ذكرى ثورة تشرين

2020/10/25 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، عضو جمعية “منظمات اليهود النازحين” عشية الذكرى الاولى لثورة تشرين على حسابه في موقع التدوينات الصغيرة تويتر تغريدة يرى فيها انها تستفز مشاعر العراقيين .



ونشر الصحفي الإسرائيلي صورة تجمع علم جمهورية العراق وعلم الكيان الصهيوني المحتل واردفها بجملة “بلاد الرافدين قريبا غصب عن الاعداء” ، ليرد عليها المئات […]

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