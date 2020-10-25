بمناسبة ولادة جبهة تشرين المنصورة المباركة - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/25 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي ولدت جبهة تشرين المنصورة بعد مخاض طويل من رحم ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمدت اسمها تيمناً بشهر تشرين (شهر الانتفاضات والوثبات للشعب العراقي التي كانت تتفجر في هذا الشهر المبارك في تاريخ العراق الحديث) لأن هذا الشهر كان يبدأ فيه الدوام للدراسة وفتح المدارس والكليات والجامعات العراقية وكانت تشكل نقطة تجمع الطلبة التي كانت من خلالهم تتفجر انتفاضات ووثبات الشعب العراقي ..



وجبهة تشرين المنصور شيدت ......





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