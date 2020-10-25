كربلاء.. مشاريع قيمتها 100 مليار معرضة للاندثار بسبب الازمة المالية

2020/10/25 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة …

كشف قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي حصول اندثار وخسائر بثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها 100 مليار محالة للتنفيذ قبل 10 سنوات.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “ثلاثة مشاريع تعد من اهم المشاريع الاستراتيجية في القضاء توقفت عن العمل مجددا بسبب سوء الادارة والازمة المالية ما يعرضها لخسائر اضافية بسبب الاندثار، لاسيما وان تكلفتها في المجمل تبلغ 100 مليار واحيلت الى التنفيذ منذ 10 سنوات”.واضاف ان “المشاريع التي توقفت متمثلة بمشروع تقاطع مجسرات الهندية المحال عام 2010 والذي وصل الى نسبة انجاز بلغت 90%، ومشروع محطة معالجة المياه الثقيلة بلغت نسبة انجازه 85%، ومشروع شبكات مجاري الهندية المحال في العام 2012 بلغت نسبة انجازه 82%”.وطالب القائممقام “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بضرورة وضع خطط تأخذ على عاتقها اهمية انجاز هذه المشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة، وتوقفها يسبب خسائر كبيرة للمشروع”.



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