2020/10/25 | 11:53 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، تدمير ٨ أوكار للإرهابيين ضمن سلسلة جبال حمرين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير ٨ أوكار للإرهابيين ضمن سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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