خلية الأزمة : اجراءات وزارة الصحة جيدة للسيطرة على فيروس كورونا

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أكدت خلية الأزمة النيابية، أن إجراءات وزارة الصحة جيدة لغاية الآن للسيطرة على فيروس كورونا، فيما حذرت من موجة ثانية قد تتعرض لها البلاد، رجحت عودة الحجْر الجزئي في مناطق محددة.



وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد: إن “العراق يشهد قلة بالأعداد المسجلة إصابتها بفيروس […]

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