الاعلام الامني تعلن تدمير 8 أوكار لعناصر داعش في كركوك

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد (25 تشرين الاول 2020)، العثور على 8 أوكار للإرهابيين في محافظة كركوك.





وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك، تتمكن من العثور على 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين".





واضافت انه، "تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت على براميل وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلا عن تجهيزات لوجستية".

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