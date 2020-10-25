الجبهة التركمانية : الكاظمي اهمل التركمان في اتفاق سنجار

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/وجه رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي ، انتقادا شديدا لما وصفه بـ :" تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهجري التركمان في سنجار "، متهما اياه بعقد صفقة سياسية مع اربيل .وقال الصالحي في تصريحات صحفية :" ان الجبهة التركمانية تبدي استغرابها الشديد حيال تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبع قرى تركمانية مازال سكانها مهجرين".واضاف :" ان اتفاق سنجار الاخير ، يشتبه بان فيه صفقة سياسية ابرمت بين بغداد واربيل ، بعيدا عن اهالي سنجار والمكونات السياسية الاخرى"./ انتهى

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