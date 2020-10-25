المئات من المتظاهرين يتوجهون من منطقة العلاوي الى ساحة التحرير

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شهدت منطقة العلاوي وسط بغداد اليوم توافدا لمئات المتظاهرين .وذكر شهود عيان :" ان المتظاهرين بدأوا بالتوجه الى ساحة التحرير لمشاركة الالاف في تظاهرتهم السلمية بمناسبة الذكرى الاولى لتظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول"./انتهى3

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