العمل تسعى لزيادة الرواتب التقاعدية في قانون الضمان لتشمل ربع مليون عامل

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مساعي لزيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان.وذكرت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود في تصريح صحفي للجريدة الرسمية : " تم رفع تعديل قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 الى وزير العمل ليتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان للمصادقة عليه".واضافت داود :" ان التعديلات تتضمن زيادة في رواتب العمال المتقاعدين ، والسن القانونية ، اضافة الى الضمان الصحي و مميزات اخرى".واوضحت :" ان عدد العمال المتقاعدين يبلغ 250 الف عامل يتم صرف رواتبهم دفعة واحدة كل شهرين وتصل مبالغ رواتبهم الى ما يقارب 15 مليار دينار، ويحتسب الحد الادنى منها 320 الف دينار "./انتهى3

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