2020/10/25 | 11:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، تمسكه بإجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران من العام المقبل، في حين أشار إلى أن الحكومة "حققت الكثير"...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: متمسكون بموعد الانتخابات المبكرة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: متمسكون بموعد الانتخابات المبكرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).