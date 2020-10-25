الناطق باسم الكاظمي يدعو المتظاهرين لعدم التظاهر خارج ساحة التحرير

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، التعاون مع الاجهزة الأمنية والابلاغ عن اي...

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