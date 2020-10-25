شاهد بالفيديو: ما هي حقيقة التهدئة في العراق؟

2020/10/25 | 11:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والباحث السياسي العراقي، عباس العرداوي، بان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، يحاول اللعب على ورقة التهدئة في العراق لحين الانتهاء من الانتخا...

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