2020/10/25 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اشتباكات ليل السبت الأحد، بين عشرات المتظاهرين من اليمين المتطرف المحتجين على حظر التجول وقوات الأمن في وسط روما، بينما تستعد إيطاليا لتشديد تدابيرها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب حظر الكورونا.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد في إيطاليا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب حظر الكورونا.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد في إيطاليا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).