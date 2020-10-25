ادارة الجوية تكشف حجم الأزمة المالية للنادي

2020/10/25 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سمير كاظم، أن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة لا يمكن حلها بشكل سريع، كون الادارة جديدة اضافة الى الضائقة المالية العامة التي تمر بالبلاد.

وقال كاظم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن " الادارة الجديدة تسلمت النادي ورصيده المالي صفر، وبذمته ديون كبيرة "، مضيفا ان " النادي متأخر عن دفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني للفريق ".

وبين كاظم "منذ شهر آب الماضي وحتى الان لم يدخل اي مبلغ الى خزينة النادي "لافتا الى ان جميع الواردات تذهب الى تسديد الديون التي يبلغ المجدول منها مليار و200 مليون دينار عراقي وغير المجدول 800 مليون، ليكون مجمل ديون الجوية هو 2 مليار و200 مليون دينار عراقي، والادارة تحاول جهد الامكان تغطية هذه الديون حتى شهر كانون الاول المقبل ".

وتابع كاظم ان" جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بشكل عام، متفهمون الازمة القوية والظروف العصيبة التي يمر بها النادي ومن خلال تعاونهم سيتم تجاوز هذه المحنة",مشيرا الى ان ادارة النادي لم تدخر جهدا في توفير جميع المستلزمات والاحتياجات اللازمة لفريق الكرة للظهور بصورة تليق باسم النادي ومكانته وتاريخه الكبير ".

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