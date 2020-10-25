كورونا.. الإصابات نحو 42.4 مليون والوفيات أكثر من مليون

2020/10/25 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب عدد إصابات فايروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء صحفي، أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفايروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفايروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185، وفاة.





ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، تم تسجيل إصابات بالفايروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فايروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات والثالث من حيث الوفيات، حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117,956، في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 156,471 حالة وفاة.

PUKmedia وكالات‌

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