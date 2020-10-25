2020/10/25 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها من الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن شراء منتجاتها يسهم في تقليل الاستيراد ويفتح خطوط إنتاج جديدة .



وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الشركة العامة لصناعة […]

التدوينة وزارة الصناعة تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).