2020/10/25 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهرات اليوم في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

268 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت عدة محافظات عراقية، الأحد، تظاهرات حاشدة في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول الماضي، حيث خرجت مسيرات بالمناطق المحاذية لساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد.

وشهدت محافظة البصرة صباح اليوم، 25 تشرين الأول 2020، مسيرة موحدة نظمتها حشود من المتظاهرين انطلقت من منطقة الجبيلة صوب ساحة اعتصام البحرية، حيث رفع المتظاهرون لافتات وصور ضحايا الاحتجاجات.

كما توافد العديد من طلبة محافظة النجف إلى ساحة الاعتصام، حيث رفعوا مطالب التظاهرات الأساسية وصور الضحايا، فيما شهد شارع دجلة وسط مدينة العمارة حشودا من المحتجين الذين رفعوا العلم العراقي ولافتات تحمل مطالب المتظاهرين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرات حاشدة في بغداد والنجف والبصرة وميسان (صور+ فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرات حاشدة في بغداد والنجف والبصرة وميسان (صور+ فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).