تحالف سائرون يدعو لاستغلال العلاقات الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني

2020/10/25 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي الحكومة بالاستغلال الامثل لتحسن العلاقات الخارجية لخدمة الاوضاع الاقتصادية في البلاد.



وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” لاشك ان زيارات رئيس مجلس الوزراء اقليميا ودوليا تكتسب اهمية كبرى ، خصوصا لدول الاتحاد الاوروبي وفي مقدمتها الدول الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا، والذي […]

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