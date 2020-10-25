قيادي كردي: القضاء في كردستان يعاني من ضغوط سياسية

2020/10/25 | 12:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، الأحد، أن القضاء في إقليم كردستان يعاني من ضغوط سياسية تمارسها الأحزاب الحاكمة.وقال رابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن”السلطة القضائية في الإقليم تعاني من ضغط سياسي بهدف إصدار القوانيين والقرارات التي تخدم أحزاب السلطة في أربيل والسليمانية”.وأضاف أن”هنالك نفوذ كبير للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني داخل السلطة القضائية في الإقليم، والقضاء لايستطيع ممارسه دوره ضد الفاسدين وأصحاب النفوذ”.ولفت راير إلى أن “الإدعاء العام لم يرفع أي دعوة قضائية ضد المسؤولين والوزراء والشخصيات الفاسدة بسبب المخاوف من التهديدات التي قد تطالهم”.انتهى/ 15 ع

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