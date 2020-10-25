جهاز المخابرات العراقي ينفذ عملية في كركوك

2020/10/25 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، نتائج عملية أمنية في كركوك شارك فيها جهاز المخابرات العراقي.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2020)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك، من العثور على ٨ أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين".

واضاف، "حيث تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت براميل وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلا عن تجهيزات لوجستية" ، دون حادث يذكر".

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