تجمع “أهل الموصل”: هناك رفض شعبي لتقسيم الدوائر الانتخابية

2020/10/25 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى أكد الأمين العام لتجمع أهل الموصل عبد الكريم العبيدي، الأحد، وجود رفض شعبي للتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية في محافظة نينوى.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر لمحافظات نينوى وكركوك يجب أن يتبعها تعديل في التقسيم ومنع التداخل بين الأقضية والنواحي”.وأضاف أن “هنالك مظلومية كبيرة لمركز مدينة الموصل، ويجب […]

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