تدمير 8 اوكار لـ”داعش” في كركوك

2020/10/25 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تدمير ثمانية أوكار لتنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك، من العثور على ٨ أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين”.وأضافت أنه “تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت براميل وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلاً عن تجهيزات لوجستية”.



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