2020/10/25 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدخلت منصة المراسلة واتس آب، أخيرًا خيارًا يسمح بكتم الصوت الدائم لإشعارات الدردشة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت واتس آب عن تقديم هذه الميزة لكل من مستخدمي أندرويد و iOS، و أكدت منصة المراسلة أيضًا على أن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة أيضًا على إصدار واتس آب ويب.

في الماضي سمحت واتس آب للمستخدمين بكتم صوت الدردشة لبضع ساعات أو أسابيع أو سنة، أما الآن قامت بإزالة خيار كتم الدردشة لمدة عام واحد واستبدالها بكتم صوت الدردشة إلى الأبد.



ويأتي ظهور ميزة كتم الصوت الجديدة بمثابة راحة للعديد من المستخدمين، وسيتم طرحها عبر تحديث OTA.

لتحديث تطبيق واتس آب، ستحتاج إلى التوجه إلى متجر غوغل بلاي على جهاز أندرويد الخاص بك.



في حالة آيفون، توجه إلى متجر التطبيقات.



تأكد من توصيل جهازك باتصال وايفاي ثابت قبل تحديث تطبيق المراسلة.

بعد التحديث، تحصل على ميزة كتم الصوت للأبد في القائمة ضمن خيار كتم الصوت في قائمة الإعدادات.



ما عليك سوى النقر فوق خيار كتم صوت دردشة معينة إلى الأبد.

هذه الميزة مطلوبة بشدة للمستخدمين الذين ينزعجون من عدد لا يحصى من الرسائل كل يوم، وخاصة في الوقت الحالي الذي يضطر فيه الكثير من الأشخاص للعمل من المنزل بسبب الوباء.

في الأيام القادمة، من المتوقع أن يضيف واتس آب ميزة الاتصال الصوتي والمرئي إلى إصدار واتس آب ويب، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة واتس آب جديدة تسمح لك بكتم صوت أي محادثة إلى الأبد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة واتس آب جديدة تسمح لك بكتم صوت أي محادثة إلى الأبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).