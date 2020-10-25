صحيفة: ترامب يشك باحتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ

2020/10/25 | 12:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اجتماع مغلق مع الممولين له، إنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاحتفاظ بالأغلبية بمجلس الشيوخ بعد الانتخابات.وقال أحد المشاركين، في اجتماع المانحين لترامب في ناشفيل هذا الأسبوع، للصحيفة إن ترامب يرى أن وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ “في غاية الصعوبة”.ووفقا لهذا الشخص، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، أكد ترامب أنه لا يريد التعامل مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ – وهو “لا يستطيع” و “لا يريد” مساعدة بعضهم، وإذا تم ذلك، “فقد يفقد روحه”.في الوقت نفسه، يعتقد ترامب أن الجمهوريين سيكونون قادرين على “استعادة السيطرة على مجلس النواب”، الذي لا يتمتع فيه الحزب الآن بالأغلبية.



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