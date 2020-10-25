2020/10/25 | 12:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الامريكي يرفض طلب الحكومة بحظر "وي جات") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الامريكي يرفض طلب الحكومة بحظر "وي جات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).