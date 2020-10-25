25 تشرين.. رفاق صفاء السرايّ يطلقون جولة جديدة من الاحتجاجات

2020/10/25 | 12:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشهدت مدن العراق الكبرى، الأحد، مسيرات موحدة وفعاليات احتجاجية وهتافات معلنة جولة جديدة من تظاهرات 25 تشرين.

تجددت الاحتجاجات في العراق عبر مسيرات وفعاليات امتدت من ساحة التحرير إلى جنوب البلاد

واحتشد المتظاهرون منذ ساعات مبكرة، 22 تشرين الأول/أكتوبر، في ساحة التحرير وسط بغداد، استعدادًا لفعاليات احتجاجية بدأت بمسيرات تحت نصب الحرية، كما رصد "الترا عراق".

وفي البصرة، انطلق المتظاهرون في مسيرة موحدة من منطقة الجبيلة باتجاه ساحة الاعتصام وسط المدينة، حاملين صور ضحايا الاحتجاجات وسط هتافات حماسية.

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كما أظهرت مقاطع مصورة، حشودًا كبيرة من المتظاهرين في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، وهي تردد هتافات تمجد حراك تشرين وتذكر بالمطالب الأساسية للمتظاهرين.

مسيرة المتظاهرين في البصرة

وعاشت مدينة النجف، مشهدًا مشابهًا، حيث دشن الطلاب الحراك بمسيرة موحدة نحو ساحة الاعتصام، فيما طاف متظاهرون بصور الضحايا في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وتصدر وسم "دقت طبول الثورة"، مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث تفاعل عبره الآلاف مجددين مطالب التغيير ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف التي طالت المتظاهرين، كما استذكروا ضحايا التظاهرات ومن بين أبرزهم صفاء السرايّ.

مسيرة الطلاب في النجف

جانب من تظاهرات مدينة العمارة

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ضحايا تشرين بلا حقوق

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