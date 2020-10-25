الحلف العلني الجديد - ثائر أبوصالح

2020/10/25 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح ان ما يجري من حالات للتطبيع بين الأنظمة العربية وإسرائيل تذكرنا بسلم ماسلو للحاجات.



فسلم ماسلو يصنف الحاجات الإنسانية وفقاً لهرم يبدأ بالحاجات الفسيولوجية من تنفس ومأكل ومشرب ونوم وجنس فإذا لبيت هذه الحاجات ينتقل الإنسان الى حاجات الأمن الفردي والأسري فإذا تلبت هذه الحاجات سينتقل الى الحاجات التي يسميها الحب والانتماء ثم ينتقل الى مرحلة الحاجة للتقدير وأخيرا يصل الى ارفع حاجة إنسانية يسميها تحقيق ......





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