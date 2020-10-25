وزارة العمل : أكثر من 60 ألف متقدم على القروض

2020/10/25 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 60 ألف متقدم على القروض.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من وزير العمل عادل الركابي وبإشراف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، باشر موظفو الحاسبة الدوام يومي الجمعة والسبت لتقليل الزخم الحاصل على التقديم على القروض والاستشارية وتحديث الاستشارية".

وأضاف البيان، أن "عدد المتقدمين على القروض لغاية يوم أمس السبت، بلغ أكثر من (60.000) طلب".

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