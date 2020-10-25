2020/10/25 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



طالب النائب هوشيار عبدالله الحكومة العراقية بالاستجابة لمطالب ثوار تشرين لأنها تعبر عن إرادة الشعب العراقي، مؤكداً أن هذه الثورة حققت أهدافها من خلال خلق وعي جماهيري لاينطفئ .



وقال عبد الله اليوم :” مضى عام على انطلاق ثورة تشرين التي كانت سبباً في تغيير الحكومة والتمهيد لانتخابات مبكرة، رغم أن مطالب الثوار لم […]

التدوينة هوشيار عبدالله : مطالب ثوار تشرين تعبر عن إرادة الشعب العراقي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار عبدالله : مطالب ثوار تشرين تعبر عن إرادة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار عبدالله : مطالب ثوار تشرين تعبر عن إرادة الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).